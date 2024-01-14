Ермаков (Поликарпов) Василий Андреевич 16.01.1906 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермаков (Поликарпов) Василий Андреевич

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Место рождения

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.01.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1906 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ермакова (Субботкина) Татьяна Павловна

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.02.1935

Сын: Ермаков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Ермакова (Комкова) Анна Никифоровна

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.10.1948

Дочь: Доронкина (Ермакова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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