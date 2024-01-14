Ермаков (Поликарпов) Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1906 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.02.1935
Сын: Ермаков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Ермакова (Комкова) Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
05.10.1948
Дочь: Доронкина (Ермакова) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно