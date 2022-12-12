Калмыкова Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Калмыков Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Калмыков Григорий
Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калмыков Аркадий Григорьевич
Отец ребёнка: Калмыков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калмыков Петр Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Салтыковка, Волгский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно