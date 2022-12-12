Калмыкова Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова Авдотья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Калмыков Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Калмыков Григорий

Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмыков Аркадий Григорьевич

Отец ребёнка: Калмыков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калмыков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Салтыковка, Волгский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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