Шилова (Маслова) Мария Андриановна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиПосле 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Шилов Илья Иванович
Отец ребёнка: Шилов Иван Егорович
Носищево, Горковская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шилов Иван Егорович
Смерть
После 1941
Саратов, город Саратов, Саратовская область