Шилова (Маслова) Мария Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова (Маслова) Мария Андриановна

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Место рождения

Сокерново, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

После 1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Сокерново, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Шилов Илья Иванович

Отец ребёнка: Шилов Иван Егорович

Носищево, Горковская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Иван Егорович

Смерть
После 1941
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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