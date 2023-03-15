Шатунова (Захарова) Людмила Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова (Захарова) Людмила Серафимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1964

Отец: Захаров Серафим Степанович

Мать: Захарова Вера

Рождение ребёнка
06.08.1985

Сын: Шатунов Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Шатунов Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
13.01.1987

Дочь: Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Шатунов Сергей Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Сергей Леонидович

Работа или профессия
Неизвестно
адвокат
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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