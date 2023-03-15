Шатунова (Захарова) Людмила Серафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1964
Отец: Захаров Серафим Степанович
Мать: Захарова Вера
Рождение ребёнка
06.08.1985
Сын: Шатунов Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Шатунов Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
13.01.1987
Дочь: Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Шатунов Сергей Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
адвокат
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область