Сапрунова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1929
Дата смерти31.12.2014
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1929
Рождение ребёнка
05.12.1951
Сын: Дмитриев Николай Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.08.1953
Дочь: Дмитриева Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Дмитриев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1962
Дочь: Прудко Мария Михайловна
Отец ребёнка: Дмитриев Михаил Васильевич
Смерть
31.12.2014