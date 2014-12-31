Сапрунова Ирина Ивановна 12.02.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСапрунова Ирина Ивановна

Сапрунова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1929

Дата смерти

31.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1929

Отец: Сапрунов Иван Митрофанович

Мать: Рыжих Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
05.12.1951

Сын: Дмитриев Николай Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.08.1953

Дочь: Дмитриева Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Дмитриев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
01.02.1962

Дочь: Прудко Мария Михайловна

Отец ребёнка: Дмитриев Михаил Васильевич

Смерть
31.12.2014

Мы используем куки для улучшения работы сайта.