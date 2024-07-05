Червов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1908
Дата смерти14.10.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1908
Отец: Червов Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1933
Сын: Червов Иван
Мать ребёнка: Червова (Кузнецова) Анастасия
Рождение ребёнка
13.10.1941
Рождение ребёнка
28.02.1944
Рождение ребёнка
28.10.1946
Смерть
14.10.1977
Похороны
Неизвестно
деревня Красный Ключ, Кемеровская область