Червов Дмитрий 26.10.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Червов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1908

Дата смерти

14.10.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1908

Отец: Червов Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Червова (Кузнецова) Анастасия

Рождение ребёнка
26.11.1933

Сын: Червов Иван

Мать ребёнка: Червова (Кузнецова) Анастасия

Рождение ребёнка
13.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Червова (Кузнецова) Анастасия

Рождение ребёнка
28.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Червова (Кузнецова) Анастасия

Рождение ребёнка
28.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Червова (Кузнецова) Анастасия

Смерть
14.10.1977
Похороны
Неизвестно
деревня Красный Ключ, Кемеровская область

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