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Фёдоров Сергей Васильевич

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Место рождения

Спас-Клепики, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.09.1910

Дата смерти

27.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1910

Отец: Фёдоров Василий Григорьевич

Мать: Фёдорова Евгения Григорьевна

Спас-Клепики, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Актёр
Крещение
11.09.1910
Спас-Клепики, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.07.1940

Сын: Фёдоров Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Фёдорова (Вельяминова) Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.01.1943
Похороны
Неизвестно
Старозолотовский, Константиновский муниципальный район, Ростовская область
Погиб на фронте 27.01.1943 в Константиновском районе Ростовской области. Был похоронен в братской могиле на хуторе Старозолотовском (?), но потом, по-видимому, его перезахоронили в братской могиле на... Показать все

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