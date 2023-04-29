Фёдоров Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1910
Дата смерти27.01.1943
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1910
Работа или профессия
Неизвестно
Актёр
Крещение
11.09.1910
Рождение ребёнка
20.07.1940
Сын: Фёдоров Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Фёдорова (Вельяминова) Мария Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.01.1943
Похороны
Неизвестно
Старозолотовский, Константиновский муниципальный район, Ростовская область
Погиб на фронте 27.01.1943 в Константиновском районе Ростовской области. Был похоронен в братской могиле на хуторе Старозолотовском (?), но потом, по-видимому, его перезахоронили в братской могиле на... Показать все