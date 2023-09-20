Воронина (Воронина) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ямашкин Николай
Отец ребёнка: Ямашкина Василий
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Костромицкий (Воронина) Валентина
Отец ребёнка: Ямашкина Василий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно