Воронина (Воронина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Воронина) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ямашкин Николай

Отец ребёнка: Ямашкина Василий

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Костромицкий (Воронина) Валентина

Отец ребёнка: Ямашкина Василий

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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