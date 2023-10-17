Саалаева Мырзагул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саалаева Мырзагул

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2016

Дочь: Алмаз Кызы Алтынай

Отец ребёнка: Бейшеналиев Алмаз Бактыболотович

Рождение ребёнка
2018

Дочь: Алмаз Кызы Эркайым

Отец ребёнка: Бейшеналиев Алмаз Бактыболотович

Рождение ребёнка
2018

Дочь: Алмаз Кызы Бегайым

Отец ребёнка: Бейшеналиев Алмаз Бактыболотович

Рождение ребёнка
2022

Сын: Алмаз Уулу Сагын

Отец ребёнка: Бейшеналиев Алмаз Бактыболотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бейшеналиев Алмаз Бактыболотович

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