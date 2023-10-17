Саалаева Мырзагул
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2016
Дочь: Алмаз Кызы Алтынай
Отец ребёнка: Бейшеналиев Алмаз Бактыболотович
Рождение ребёнка
2018
Дочь: Алмаз Кызы Эркайым
Отец ребёнка: Бейшеналиев Алмаз Бактыболотович
Рождение ребёнка
2018
Дочь: Алмаз Кызы Бегайым
Отец ребёнка: Бейшеналиев Алмаз Бактыболотович
Рождение ребёнка
2022
Сын: Алмаз Уулу Сагын
Отец ребёнка: Бейшеналиев Алмаз Бактыболотович
Бракосочетание
Неизвестно