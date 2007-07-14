Шевченко Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1984
Бракосочетание
14.07.2007
Жена: Шевченко Олеся Сергеевна
Рождение ребёнка
10.12.2007
Дочь: Шевченко Ангелина Алексеевна
Мать ребёнка: Шевченко Олеся Сергеевна
Рождение ребёнка
21.08.2009
Дочь: Шевченко Анжелика Алексеевна
Мать ребёнка: Шевченко Олеся Сергеевна
Рождение ребёнка
19.04.2016
Дочь: Шевченко Вероника Алексеевна
Мать ребёнка: Шевченко Олеся Сергеевна