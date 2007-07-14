Шевченко Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1984

Отец: Шевченко Владимир Николаевич

Мать: Шевченко Татьяна Викторовна

Бракосочетание
14.07.2007

Жена: Шевченко Олеся Сергеевна

Рождение ребёнка
10.12.2007

Дочь: Шевченко Ангелина Алексеевна

Мать ребёнка: Шевченко Олеся Сергеевна

Рождение ребёнка
21.08.2009

Дочь: Шевченко Анжелика Алексеевна

Мать ребёнка: Шевченко Олеся Сергеевна

Рождение ребёнка
19.04.2016

Дочь: Шевченко Вероника Алексеевна

Мать ребёнка: Шевченко Олеся Сергеевна

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