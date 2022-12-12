Заостровский Феодосий Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1876 ст.
Работа или профессия
До 22.11.1902 ст.
Учитель Гавриловского начального народного училища Сольвычегодского уезда Вологодской губернии.
Работа или профессия
23.11.1902 ст.
Алферовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рукоположен во священника к Николаевской Димитриевской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
15.02.1913 ст.
Определен священником к Богоявленской Шевденицкой церкви Тотемского уезда.
Смерть
Неизвестно