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Заостровский Феодосий Васильевич

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Место рождения

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.01.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1876 ст.

Отец: Заостровский Василий Германович

Мать: Заостровская Ольга Павловна

Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До 22.11.1902 ст.
Учитель Гавриловского начального народного училища Сольвычегодского уезда Вологодской губернии.
Работа или профессия
23.11.1902 ст.
Алферовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рукоположен во священника к Николаевской Димитриевской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
15.02.1913 ст.
Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Определен священником к Богоявленской Шевденицкой церкви Тотемского уезда.
Смерть
Неизвестно
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