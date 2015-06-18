Перова Аделина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова Аделина Дмитриевна

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Место рождения

Оха, Охинский, Сахалинская область

Дата рождения

18.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2015

Отец: Перов Дмитрий Алексеевич

Мать: Перова Анастасия Олеговна

Оха, Охинский, Сахалинская область
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