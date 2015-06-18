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Перова Аделина Дмитриевна
Перова Аделина Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Оха
, Охинский, Сахалинская область
Дата рождения
18.06.2015
Пол
Женский
Отец
Перов Дмитрий Алексеевич
1981 г.р.
Мать
Перова (Загвоздкина) Анастасия Олеговна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2015
Отец:
Перов Дмитрий Алексеевич
Мать:
Перова Анастасия Олеговна
Оха
, Охинский, Сахалинская область
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