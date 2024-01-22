Громаковский ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громаковский ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Громаковская) Нина

Мать ребёнка: Громаковская (Хочатовская) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгополова (Громаковская) Антонина

Мать ребёнка: Громаковская (Хочатовская) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громаковская (Хочатовская) Анастасия

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