Громаковский ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Громаковская) Нина
Мать ребёнка: Громаковская (Хочатовская) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгополова (Громаковская) Антонина
Мать ребёнка: Громаковская (Хочатовская) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно