Аршинова Степанида Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Аршинов Федор Фирсович
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Аршинов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Аршинов Федор Фирсович
Рождение ребёнка
Около 15.08.1814
Дочь: Аршинова (Аршинова) Васса Федоровна
Отец ребёнка: Аршинов Федор Фирсович
Рождение ребёнка
Около 15.08.1814
Отец ребёнка: Аршинов Федор Фирсович
Рождение ребёнка
10.02.1817
Дочь: Аршинова (Аршинова) Агафия Федоровна
Отец ребёнка: Аршинов Федор Фирсович
Рождение ребёнка
25.07.1821
Сын: Аршинов Василий Федорович
Отец ребёнка: Аршинов Федор Фирсович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Аршинова (Аршинова) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Аршинов Федор Фирсович
Смерть
Неизвестно