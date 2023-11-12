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Аршинова Степанида Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршинов Федор Фирсович

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Аршинов Иван Федорович

Отец ребёнка: Аршинов Федор Фирсович

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Аршинов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Аршинов Федор Фирсович

Рождение ребёнка
Около 15.08.1814

Дочь: Аршинова (Аршинова) Васса Федоровна

Отец ребёнка: Аршинов Федор Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 15.08.1814

Сын: Аршинов Абрам Федорович

Отец ребёнка: Аршинов Федор Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.02.1817

Дочь: Аршинова (Аршинова) Агафия Федоровна

Отец ребёнка: Аршинов Федор Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.07.1821

Сын: Аршинов Василий Федорович

Отец ребёнка: Аршинов Федор Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Аршинова (Аршинова) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Аршинов Федор Фирсович

Смерть
Неизвестно

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