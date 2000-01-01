Боровкова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смерти1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Боровков Иван Prokofievich
Отец ребёнка: Боровков Прокофий Spiridovich
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Боровков Наум
Отец ребёнка: Боровков Прокофий Spiridovich
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Боровков Максим
Отец ребёнка: Боровков Прокофий Spiridovich
Смерть
1715
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Боровков Емельян
Отец ребёнка: Боровков Прокофий Spiridovich