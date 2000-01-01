Боровкова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Боровков Иван Prokofievich

Отец ребёнка: Боровков Прокофий Spiridovich

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Боровков Наум

Отец ребёнка: Боровков Прокофий Spiridovich

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Боровков Максим

Отец ребёнка: Боровков Прокофий Spiridovich

Смерть
1715
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Боровков Емельян

Отец ребёнка: Боровков Прокофий Spiridovich

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