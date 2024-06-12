Куклина (--) Пелагея Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКуклина (--) Пелагея Федоровна

Куклина (--) Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклин Тимофей Никифорович

Рождение ребёнка
15.05.1907

Сын: Куклин Константин Тимофеевич

Отец ребёнка: Куклин Тимофей Никифорович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.