Сулоев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулоев Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Смирнова Просковья Ивановна

Мать ребёнка: Сулоева Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лемехова Клавдия

Мать ребёнка: Сулоева Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибкова Мария

Мать ребёнка: Сулоева Матрена Ивановна

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