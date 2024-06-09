Землянцев Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Землянцев Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Землянцева Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Землянцева Лариса
Рождение ребёнка
1987
Сын: Землянцев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Землянцева Лариса