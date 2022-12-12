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Фадеев Александр (ст.) Александрович

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Место рождения

Кимры, город Кимры, Тверская область

Дата рождения

11.12.1901

Дата смерти

13.05.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1901

Отец: Фадеев Александр Иванович

Мать: Фадеева Антонина Владимировна

Кимры, город Кимры, Тверская область
Рождение ребёнка
25.07.1936

Сын: Фадеев Александр (мл.)

Мать ребёнка: Ангелина Иосифовна

Бракосочетание
1936

Жена: Ангелина Иосифовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Фадеев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Ангелина Иосифовна

Рождение ребёнка
28.07.1943

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Алигер Маргарита Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валерия Анатольевна

Развод
Неизвестно

Жена: Алигер Маргарита Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алигер Маргарита Иосифовна

Развод
Неизвестно

Жена: Валерия Анатольевна

Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Смерть
13.05.1956
Переделки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище
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