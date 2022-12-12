Фадеев Александр (ст.) Александрович
Место рождения
Дата рождения11.12.1901
Дата смерти13.05.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1901
Рождение ребёнка
25.07.1936
Мать ребёнка: Ангелина Иосифовна
Бракосочетание
1936
Жена: Ангелина Иосифовна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Фадеев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Ангелина Иосифовна
Рождение ребёнка
28.07.1943
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Алигер Маргарита Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валерия Анатольевна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Валерия Анатольевна
Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Смерть
13.05.1956
Переделки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище