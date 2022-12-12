Ямпольский Иоаким Захарьевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1893
Дата смертиОколо 30.06.1969
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1893
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
26.12.1919
Дочь: Ямпольская Ольга Акимовна
Мать ребёнка: Ямпольская Александра Степановна
Рождение ребёнка
22.02.1922
Дочь: Богданова Анна Акимовна
Мать ребёнка: Ямпольская Александра Степановна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Ямпольская Александра Степановна
Рождение ребёнка
18.09.1925
Сын: Ямпольский Михаил Захарович
Мать ребёнка: Ямпольская Александра Степановна
Филькино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Около 30.06.1969
Шахты, город Шахты, Ростовская область