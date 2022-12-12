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Ямпольский Иоаким Захарьевич

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Место рождения

Попасное, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

07.09.1893

Дата смерти

Около 30.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1893

Отец: Ямпольский Захарий Иванов

Мать: Ямпольская Евдокия Никитична

Попасное, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1911

Жена: Ямпольская Александра Степановна

Рождение ребёнка
26.12.1919

Дочь: Ямпольская Ольга Акимовна

Мать ребёнка: Ямпольская Александра Степановна

Рождение ребёнка
22.02.1922

Дочь: Богданова Анна Акимовна

Мать ребёнка: Ямпольская Александра Степановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ямпольский Иван Акимович

Мать ребёнка: Ямпольская Александра Степановна

Рождение ребёнка
18.09.1925

Сын: Ямпольский Михаил Захарович

Мать ребёнка: Ямпольская Александра Степановна

Филькино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Около 30.06.1969
Шахты, город Шахты, Ростовская область
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