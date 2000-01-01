Дегтярёв Михаил Данилов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1832
Отец: Дегтярёв Данила Васильев
Мать: Афимья Маркова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Сын: Дегтярёв Николай Михайлов
Мать ребёнка: Дегтярёва Февронья Климентьева
Рождение ребёнка
10.10.1852 ст.
Мать ребёнка: Дегтярёва Февронья Климентьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Сын: Дегтярёв Савелий Михайлов
Мать ребёнка: Дегтярёва Февронья Климентьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Мать ребёнка: Дегтярёва Февронья Климентьева
Рождение ребёнка
01.?.1860
Мать ребёнка: Дегтярёва Февронья Климентьева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Дегтярёва Февронья Климентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно