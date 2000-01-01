Дегтярёв Михаил Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёв Михаил Данилов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: Дегтярёв Данила Васильев

Мать: Афимья Маркова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Дегтярёв Николай Михайлов

Мать ребёнка: Дегтярёва Февронья Климентьева

Рождение ребёнка
10.10.1852 ст.

Сын: Дегтярёв Карп Михайлов

Мать ребёнка: Дегтярёва Февронья Климентьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Дегтярёв Савелий Михайлов

Мать ребёнка: Дегтярёва Февронья Климентьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Дегтярёв Сидор Михайлов

Мать ребёнка: Дегтярёва Февронья Климентьева

Рождение ребёнка
01.?.1860

Сын: Дегтярёв Яков Михайлов

Мать ребёнка: Дегтярёва Февронья Климентьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Дегтярёва Февронья Климентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярёва Февронья Климентьева

Смерть
Неизвестно
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