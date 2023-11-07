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Филатова Любовь Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Филатов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Филатов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поршнева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Филатов Алексей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поршнева (Филатова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1938

Сын: Филатов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Филатов Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
22.12.1949

Сын: Филатов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Филатов Алексей Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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