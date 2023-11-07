Филатова Любовь Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Филатов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Филатов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поршнева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Филатов Алексей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поршнева (Филатова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Филатов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
22.12.1949
Сын: Филатов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Филатов Алексей Гаврилович
Смерть
Неизвестно