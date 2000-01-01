(Черноземова) Александра Евгениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черноземова) Александра Евгениевна

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Место рождения

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь

Дата рождения

27.02.1910

Дата смерти

27.03.1910

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1910

Отец: Черноземов Евгений Иванович

Мать: Черноземова Илари Николаевна

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Смерть
27.03.1910
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Причина смерти: от слабости
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