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Егоров Григорий Павлович

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Место рождения

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

02.03.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1879 ст.

Отец: Егоров Павел Антонович

Мать: Егорова Евдокия Павловна

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1912 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Егорова Анна Александровна

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
свидетель - жена Галактиона Павловича Егорова - Егорова (Дойникова - из Цыпоглазова) София Александровна
Рождение ребёнка
1913

Сын: Егоров Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Егорова Анна Александровна

Бобылино, Спасская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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