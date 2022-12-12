Егоров Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения02.03.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1879 ст.
Отец: Егоров Павел Антонович
Мать: Егорова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
09.02.1912 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Егорова Анна Александровна
свидетель - жена Галактиона Павловича Егорова - Егорова (Дойникова - из Цыпоглазова) София Александровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Егоров Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Егорова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно