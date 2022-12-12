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Клинуша Иван Васильевич

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Место рождения

Новая, Гостилицкая волость, Петергофский уезд

Дата рождения

30.05.1760 ст.

Дата смерти

15.05.1797 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

1739 г.р.

Жена

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1760 ст.

Отец: Елисеев Василий Елисеевич

Мать: Евдокия Петровна

Новая, Гостилицкая волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
05.11.1783 ст.

Жена: Василиса Ивановна

Гостилицы, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
15.05.1797 ст.
Новая, Гостилицкая волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Клинушин Матвей Иванович

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Новая, Гостилицкая волость, Петергофский уезд
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