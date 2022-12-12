Клинуша Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.05.1760 ст.
Дата смерти15.05.1797 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1760 ст.
Отец: Елисеев Василий Елисеевич
Мать: Евдокия Петровна
Бракосочетание
05.11.1783 ст.
Жена: Василиса Ивановна
Гостилицы, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
15.05.1797 ст.
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Василиса Ивановна