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(Селивонова) Фёкла Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1870 ст.

Дата смерти

05.03.1873 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1870 ст.

Отец: Селивонов Георгий Григорьевич

Мать: Селивонова Ксения Григорьевна

В записи о смерти ошибочно указано имя отца: Егор вместо Георгия. И ошибка в отчестве матери: Ксения Семенова вместо Ксения Григорьевна.
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Крещение
20.09.1870 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Смерть
05.03.1873 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
07.03.1873 ст.
Кривоносовка, Сумська область

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