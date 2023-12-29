(Селивонова) Фёкла Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1870 ст.
Дата смерти05.03.1873 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1870 ст.
В записи о смерти ошибочно указано имя отца: Егор вместо Георгия. И ошибка в отчестве матери: Ксения Семенова вместо Ксения Григорьевна.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
20.09.1870 ст.
Смерть
05.03.1873 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
07.03.1873 ст.