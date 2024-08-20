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Савенок Климентий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Крестьянинъ поселка Васильевского Климентій Михаиловъ Савенокъ и его законная жена Пелагія Діаконова, православные. Священникъ Владиміръ Никольскій
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенок Федор Климентьевич

Мать ребёнка: Савенок (Стержеченок) Пелагея Демидовна/Иродионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савенок Клавдия Климентьевна

Мать ребёнка: Савенок (Стержеченок) Пелагея Демидовна/Иродионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савенок Мария Климентьевна

Мать ребёнка: Савенок (Стержеченок) Пелагея Демидовна/Иродионовна

Рождение ребёнка
09.11.1913

Дочь: Савенок Матрона Климентьевна

Мать ребёнка: Савенок (Стержеченок) Пелагея Демидовна/Иродионовна

Рождение ребёнка
23.02.1916

Сын: Савенок Тарас Климентьевич

Мать ребёнка: Савенок (Стержеченок) Пелагея Демидовна/Иродионовна

Смерть
1942
Похороны
Неизвестно
Чеченево, Тарский муниципальный район, Омская область

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