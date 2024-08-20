Савенок Климентий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Крестьянинъ поселка Васильевского Климентій Михаиловъ Савенокъ и его законная жена Пелагія Діаконова, православные. Священникъ Владиміръ Никольскій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савенок Клавдия Климентьевна
Мать ребёнка: Савенок (Стержеченок) Пелагея Демидовна/Иродионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савенок Мария Климентьевна
Мать ребёнка: Савенок (Стержеченок) Пелагея Демидовна/Иродионовна
Рождение ребёнка
09.11.1913
Дочь: Савенок Матрона Климентьевна
Мать ребёнка: Савенок (Стержеченок) Пелагея Демидовна/Иродионовна
Рождение ребёнка
23.02.1916
Смерть
1942
Похороны
Неизвестно
Чеченево, Тарский муниципальный район, Омская область