Буров Василий Димитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Василий Димитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буров Димитрий Карнилиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Буров Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Маньщино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Фрося Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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