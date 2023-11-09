Буров Василий Димитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буров Димитрий Карнилиевич
Рождение ребёнка
1903
Маньщино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова Фрося Васильевна
Смерть
Неизвестно