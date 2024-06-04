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Сыкчин Андрей (Андрюшка) Ларионов

Место рождения

поч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Сыкчин Ларион (Ларка) Обросимов (Иванов?)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Сыкчин Тимофей (Тимошка) Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Сыкчин Федот (Федотко) Андреев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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