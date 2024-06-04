Сыкчин Андрей (Андрюшка) Ларионов
Место рожденияпоч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Сыкчин Ларион (Ларка) Обросимов (Иванов?)
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Сыкчин Тимофей (Тимошка) Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Сыкчин Федот (Федотко) Андреев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678