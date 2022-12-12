Зорина Парасковья Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1880
Дата смерти30.01.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1898
Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович
1-й ребенок в семье. воевал на стороне белых. Поэтому информация о нем скрывалась. Вроде бы все члены семьи из-за этого так или иначе пострадали
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Зорина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович
Видимо, первый ребенок в семье
Рождение ребёнка
Вычислено 1908
Дочь: Слепова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
26.07.1911
Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
Вычислено 1914
Дочь: Зорина Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Зорин Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1942