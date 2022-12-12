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Зорина Парасковья Федоровна

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

14.10.1880

Дата смерти

30.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Зорин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
1-й ребенок в семье. воевал на стороне белых. Поэтому информация о нем скрывалась. Вроде бы все члены семьи из-за этого так или иначе пострадали
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Зорина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Видимо, первый ребенок в семье
Рождение ребёнка
Вычислено 1908

Дочь: Слепова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.07.1911

Сын: Зорин Гавриил Сергеевич

Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1914

Дочь: Зорина Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Зорин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Сергей Филиппович

Смерть
30.01.1942
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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