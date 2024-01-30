Антоненко Кристина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Кристина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.?

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.?

Отец: Антоненко Дмитрий Николаевич

Мать: Антоненко Марина Леонидовна

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