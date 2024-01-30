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Евгений Захаров

Место рождения

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Петрова

Рождение ребёнка
05.01.1907 ст.

Дочь: Татьяна Евгениева

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар крест.жена Анна Поликарпова.
Рождение ребёнка
08.04.1909 ст.

Сын: Георгий Евгеньев

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар крестьянин Прокопий Захаров.
Рождение ребёнка
04.07.1911 ст.

Сын: Василий Евгениев

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник с. Георгиевское крестьянин Федор Соколов, д. Иштомар крестьянка Анна Поликарпова.
Рождение ребёнка
29.05.1915 ст.

Сын: Иоанн Евгениев

Мать ребёнка: Акулина Петрова

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар Евфимий Петров
Смерть
Неизвестно

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