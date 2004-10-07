Кисличук (Итяксова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1955
Отец: Итяксов Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
29.08.1977
Дочь: Олеся Леонидовна
Отец ребёнка: Кисличук Леонид Яковлевич
Рождение ребёнка
15.02.1980
Отец ребёнка: Кисличук Леонид Яковлевич
Рождение ребёнка
29.01.1989
Дочь: Панькина Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Кисличук Леонид Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно