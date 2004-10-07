Кисличук (Итяксова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКисличук (Итяксова) Анастасия Ивановна

Кисличук (Итяксова) Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1955

Отец: Итяксов Иван Авдеевич

Мать: Итяксова София Николаевна

Рождение ребёнка
29.08.1977

Дочь: Олеся Леонидовна

Отец ребёнка: Кисличук Леонид Яковлевич

Рождение ребёнка
15.02.1980

Сын: Кисличук Олег Леонидович

Отец ребёнка: Кисличук Леонид Яковлевич

Рождение ребёнка
29.01.1989

Дочь: Панькина Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Кисличук Леонид Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисличук Леонид Яковлевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close