Псарёв Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Псарёв Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.?.?

Дата смерти

27.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.?.?

Отец: Псарёв Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Степановна

Мать ребёнка: Псарёва Мария Федоровна

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Степановна

Мать ребёнка: Псарёва Мария Федоровна

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псарёв Александр Степанович

Мать ребёнка: Псарёва Мария Федоровна

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Псарёва Мария Федоровна

Смерть
27.11.1979
Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Городецкое, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
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