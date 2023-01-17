Псарёв Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.?.?
Дата смерти27.11.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.?.?
Отец: Псарёв Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Степановна
Мать ребёнка: Псарёва Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Степановна
Мать ребёнка: Псарёва Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Псарёв Александр Степанович
Мать ребёнка: Псарёва Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Псарёва Мария Федоровна
Смерть
27.11.1979
Похороны
Неизвестно
Городецкое, Колпнянский муниципальный район, Орловская область