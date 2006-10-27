Kiełbasiewicz (Nikodem) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKiełbasiewicz (Nikodem) Maria

Kiełbasiewicz (Nikodem) Maria

avatar

Место рождения

Syców

Дата рождения

15.11.1952

Дата смерти

27.10.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1952

Отец: Nikodem Ludwik

Мать: Stanislawa

Syców
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Syców
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Syców
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Syców
Смерть
27.10.2006
Syców
Похороны
Неизвестно
Syców
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close