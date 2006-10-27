Kiełbasiewicz (Nikodem) Maria
Место рожденияSyców
Дата рождения15.11.1952
Дата смерти27.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1952
Отец: Nikodem Ludwik
Мать: Stanislawa
Syców
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Syców
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Syców
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Syców
Смерть
27.10.2006
Syców
Похороны
Неизвестно
Syców