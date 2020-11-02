Добрынин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1957
Дата смерти02.11.2020
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Добрынина Татьяна Анатольевна
Смерть
02.11.2020