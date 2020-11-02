Добрынин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1957

Дата смерти

02.11.2020

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добрынина Татьяна Анатольевна

Смерть
02.11.2020
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