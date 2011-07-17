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Дроздова Кира Витальевна
Дроздова Кира Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.2011
Пол
Женский
Отец
Дроздов Виталий Александрович
1987 г.р.
Мать
Дроздова-Картынник Марина Ивановна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2011
Отец:
Дроздов Виталий Александрович
Мать:
Дроздова-Картынник Марина Ивановна
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