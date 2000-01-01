Ненароков Иван Андреевич
Место рожденияСухоречье
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ненарокова Наталья Тимофеевна
Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Ненарокова Наталья Тимофеевна
Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ненарокова Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Секлетия Ивановна
Мать ребёнка: Ненарокова Наталья Тимофеевна
Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ненароков Степан Иванович
Мать ребёнка: Ненарокова Наталья Тимофеевна
Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ненароков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Ненарокова Наталья Тимофеевна
Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно