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Ненароков Иван Андреевич

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Место рождения

Сухоречье

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Ненароков Андрей Иванович

Мать: Ненарокова Елена Михайловна

Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненароков Марк Иванович

Мать ребёнка: Ненарокова Наталья Тимофеевна

Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Ненарокова Наталья Тимофеевна

Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненароков Макар Иванович

Мать ребёнка: Ненарокова Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Секлетия Ивановна

Мать ребёнка: Ненарокова Наталья Тимофеевна

Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненароков Степан Иванович

Мать ребёнка: Ненарокова Наталья Тимофеевна

Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненароков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ненарокова Наталья Тимофеевна

Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненарокова Наталья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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