Станоткин Семён Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткин Семён Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1911

Сын: Станоткин Терентий Семёнович

Мать ребёнка: Станоткина Ирина Даниловна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.06.1913

Дочь: Феодосия Симеоновна

Мать ребёнка: Станоткина Ирина Даниловна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станоткина Ирина Даниловна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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