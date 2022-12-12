Станоткин Семён Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1911
Сын: Станоткин Терентий Семёнович
Мать ребёнка: Станоткина Ирина Даниловна
Рождение ребёнка
11.06.1913
Дочь: Феодосия Симеоновна
Мать ребёнка: Станоткина Ирина Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно