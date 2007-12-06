Тумасова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1953
Дата смерти06.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1953
Отец: Николай
Мать: Соснина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
06.12.2007
г. Георгиевск, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
г. Георгиевск, Ставропольский край