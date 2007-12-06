Тумасова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумасова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1953

Дата смерти

06.12.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1929 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1953

Отец: Николай

Мать: Соснина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
06.12.2007
г. Георгиевск, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
г. Георгиевск, Ставропольский край
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