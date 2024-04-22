Бутылкин Михаил
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
31.12.1926
Дочь: Диана
Мать ребёнка: Бутылкина Клавдия
Бракосочетание
1927
Жена: Бутылкина Клавдия
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.06.1931
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Бутылкина Клавдия
Смерть
1965
Сосновец, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Причина смерти: Болезнь