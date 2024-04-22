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Бутылкин Михаил

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Место рождения

Калин-остров

Дата рождения

1905

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Бутылкин Дмитрий Гордеевич

Мать: Бутылкина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
31.12.1926

Дочь: Диана

Мать ребёнка: Бутылкина Клавдия

Бракосочетание
1927

Жена: Бутылкина Клавдия

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.06.1931

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Бутылкина Клавдия

Смерть
1965
Сосновец, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Причина смерти: Болезнь
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