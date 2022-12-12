Добрынин Яков Евтифьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1648
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1648
Отец: Добрынин Евтифей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1660 и 1680
Сын: Добрынин Трифон Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1665
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Добрынин Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно