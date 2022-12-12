Добрынин Яков Евтифьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Яков Евтифьевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

До 1648

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1611 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1648

Отец: Добрынин Евтифей

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1660 и 1680

Сын: Добрынин Трифон Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Добрынин Давид Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Добрынин Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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