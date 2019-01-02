Hyppönen Antti — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hyppönen Antti

Место рождения

Valkeasaari, Valkeasaari

Дата рождения

03.02.1925

Дата смерти

02.01.2019

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

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Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1925

Отец: Hyppönen Juha Tuomaanpoika (Иван Фомич)

Мать: Hyppönen (Reponen) Katri Antintytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hyppönen (Satolahti) Lydia (Лидия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hyppönen (Satolahti) Lydia (Лидия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hyppönen (Satolahti) Lydia (Лидия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hyppönen (Satolahti) Lydia (Лидия)

Смерть
02.01.2019

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