Hyppönen Antti
Место рожденияValkeasaari, Valkeasaari
Дата рождения03.02.1925
Дата смерти02.01.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
02.01.2019