Москалев Виталий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалев Виталий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.05.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

1945 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Москалев Юрий Васильевич

Мать: Москалева (Муравьёва) Ангелина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.03.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.05.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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