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Марина Федотова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

16.02.1869 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолай Исаев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дарья Ермолаева (Вна)

Отец ребёнка: Ермолай Исаев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
16.02.1869 ст.
Причина смерти: старость

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