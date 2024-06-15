Козырев Иван Агафонов
Место рождения
Дата рождения01.01.1791
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1791
Отец: Козырев Агафон Макаров
Мать: Авдотья Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козырева Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Козырева) Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Козырева Наталья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Козырева) Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Козырева Наталья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Козырева) Степанида (Анна) Ивановна
Мать ребёнка: Козырева Наталья
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Анастасия Егорова
Рождение ребёнка
28.09.1825
Мать ребёнка: Анастасия Егорова
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1825
Мать ребёнка: Анастасия Егорова
Смерть
1832