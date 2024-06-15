Козырев Иван Агафонов 01.01.1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырев Иван Агафонов

Место рождения

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.01.1791

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1791

Отец: Козырев Агафон Макаров

Мать: Авдотья Терентьева

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Козырева) Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Козырева Наталья

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Козырева) Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Козырева Наталья

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Козырева) Степанида (Анна) Ивановна

Мать ребёнка: Козырева Наталья

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Козырев Глеб Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Егорова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1825

Сын: Козырев Иван Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Егорова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1825

Сын: Козырев Петр Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Егорова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1832
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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