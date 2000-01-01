Михайло Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайло Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1731 г.р.

Мать

1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Пётр Алексеев

Мать: Авдотья Давыдова

Смерть
Неизвестно
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