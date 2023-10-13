Бофорт Роза
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.620
Дата смерти05.02.648
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.641
Сын: Бофорт Святогор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.05.641
Сын: Бофорт Петр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.648