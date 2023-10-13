Бофорт Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бофорт Роза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.620

Дата смерти

05.02.648

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.620

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.641

Сын: Бофорт Святогор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.641

Сын: Бофорт Петр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.02.648
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