Яхнович Израил Ш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯхнович Израил Ш

Яхнович Израил Ш

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яхнович Ш

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яхнович Исаак Изралиевич

Мать ребёнка: Яхнович Не известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яхнович Соломон Израилевич

Мать ребёнка: Яхнович Не известно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яхнович Не известно

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close