Яхнович Израил Ш
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яхнович Ш
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Яхнович Не известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яхнович Соломон Израилевич
Мать ребёнка: Яхнович Не известно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яхнович Не известно
Смерть
Неизвестно