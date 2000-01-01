Кирпичникова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичникова Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кирпичников Леонтий Андреев

Отец ребёнка: Кирпичников Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Уткина Елена Андреева

Отец ребёнка: Кирпичников Андрей Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Кирпичников Андрей Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Кирпичников Андрей Никитин

Смерть
Неизвестно
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