Кирпичникова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кирпичников Леонтий Андреев
Отец ребёнка: Кирпичников Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Уткина Елена Андреева
Отец ребёнка: Кирпичников Андрей Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Андреева
Отец ребёнка: Кирпичников Андрей Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Кирпичников Андрей Никитин
Смерть
Неизвестно